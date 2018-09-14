<p>Un medico specialista in medicina di chirurgia d’accettazione e d’urgenza ed un medico specializzato in neurochirurgia per<strong> affiancare il consulente del gup,</strong> ovvero il professore<strong> Giulio Di Mizio.</strong> E’ la <strong>richiesta</strong> avanzata<strong> dall’avvocato Luigi La Scala,</strong> difensore del dottore <strong>Giuseppe Scarmozzino,</strong> nel procedimento aperto per far luce sul<strong> decesso dell’avvocato Maria Rosaria Turcaloro,</strong> 45 anni, la sfortunata e stimata <strong>penalista deceduta il 12 giugno dello scorso anno</strong> dopo un incidente stradale. L’avvocato Luigi La Scala, pur riconoscendo la necessità di un <strong>incidente probatorio,</strong> ha chiesto al gup del Tribunale di Vibo Valentia, Graziamaria Monaco, di <strong>estendere la nomina </strong>del professore Di Mizio<strong> ad un collegio di periti.</strong> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-22501"></div>\n\nQuesto perché dall’esame delle consulenze<strong> (del pm e delle persone offese)</strong> si è giunti – ha rilevato sempre l’avvocato La Scala – a <strong>conclusioni contrastanti.</strong> La <strong>richiesta</strong> della difesa è apparsa quindi <strong>indispensabile per dirimire il contrasto</strong> fra le due consulenze soprattutto alla luce del fatto che la prima perizia del pubblico ministero ha escluso profili di responsabilità in capo agli indagati – l’altro è il medico <strong>Ferdinando Rombolà,</strong> 50 anni, di Tropea – nel decesso dell’avvocato Maria Rosaria Turcaloro che, dopo l’incidente in auto a Soriano, si era recata al<strong> Pronto Soccorso dell’ospedale di Vibo</strong> Valentia. Dopo essere uscita dalla sala raggi, l’avvocato Turcaloro aveva avvertito un <strong>malore per via di un ematoma cerebrale.</strong> Immediata la corsa verso <strong>l’ospedale di Catanzaro</strong> dove era stata operata per la riduzione della massa di sangue alla testa. Sulla richiesta avanzata dall’avvocato La Scala, e quindi sulla nomina di due periti che andranno ad affiancare il professore Di Mizio, il gup Graziamaria Monaco si è riservata la decisione pur anticipando la necessità di una loro presenza. In difesa di Ferdinando Rombolà, altro sanitario che insieme a Scaramozzino <strong>ha prestato le prime cure all’ospedale di Vibo</strong> all’avvocato Maria Rosaria Turcaloro, è intervenuto l’avvocato Giuseppe Rombolà. La parte civile è invece rappresentata dall’avvocato Domenico Turcaloro, fratello di Maria Rosaria. <span style="text-decoration: underline;"><strong>LEGGI ANCHE: <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/7389-decesso-avvocato-vibo-turcaloro-soriano-inchiesta-autopsia/">Decesso dell’avvocato Maria Rosaria Turcaloro: aperta un’inchiesta</a></strong></span></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/6711-incidente-stradale-spenta-ospedale-avvocato-turcaloro-vibo-soriano/">Incidente stradale: si è spenta in ospedale l’avvocato Turcaloro</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/6495-incidente-stradale-grave-avvocato-turcaloro-vibo-soriano-catanzaro/">Incidente stradale: grave l’avvocato vibonese Maria Rosaria Turcaloro</a></strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>