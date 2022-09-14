Avviso di conclusione indagini per il 36enne condannato all’ergastolo per il raid omicida di Nicotera e Limbadi del 2018. Insieme a tre detenuti accusato di lesioni personali aggravate

Lesioni personali aggravate. Questa l’accusa per la quale il pm della Procura di Foggia, Giuseppe Murano, ha chiuso le indagini preliminari in relazione ad un’aggressione avvenuta in carcere ai danni di un detenuto. Quattro gli indagati e fra loro anche Francesco Olivieri, 36 anni, detto Ciko, di Nicotera, detenuto per gli omicidi di Michele Valarioti e Giuseppe Mollese ed il ferimento di Vincenzo Timpano, fatti di sangue avvenuti fra Nicotera e Limbadi l’11 maggio 2018 e per i quali anche in appello è stato condannato all’ergastolo. Gli altri tre indagati sono: Bernardo Curto, 36 anni, di Ceglie Messapico (difeso dall’avvocato Cosimo De Loeonardis); Giuseppe Damiani, 46 anni, di Monopoli (avvocato Lucia Serio); Tommaso Tisti, 22 anni, di Triggiano (avvocato Alessandra D’Astice). Francesco Olivieri è invece difeso dall’avvocato Francesco Schimio. Secondo l’accusa, i quattro indagati nel dicembre dello scorso anno avrebbero aggredito un altro detenuto con calci, pugni ed una mazza di scopa provocandogli lesioni al cranio, un trauma cervicale e ferite all’avambraccio, alla caviglia ed alle dita di una mano. Contestata a tutti gli indagati anche la recidiva. Avranno ora venti giorni di tempo per chiedere al pm di essere interrogati o presentare eventuali memorie difensive attraverso i rispettivi legali. Francesco Olivieri non è nuovo a simili episodi, avendo in corso altri procedimenti penali per diverse aggressioni in carcere.

