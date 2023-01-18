Controlli serrati su tutto il territorio con approfondite attività operative in alcune località

La Squadra Mobile di Vibo Valentia, con l’ausilio di personale delle Volanti dell’U.p.g.s.p., della Squadra di P.g. del Commissariato di Serra San Bruno e del Posto Fisso di Tropea, hanno contestato la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti a due persone che sono state segnalate alla Prefettura.

Un terzo soggetto, invece, è stato denunciato in stato di libertà poiché nella sua abitazione è stato rinvenuto del munizionamento calibro 12 abusivamente detenuto.

A Ricadi, inoltre, un ragazzo è stato fermato mentre transitava a bordo di una bicicletta ed è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, mentre a Bivona è stata effettuata un’approfondita perquisizione domiciliare a carico di un soggetto (denunciato alla Procura) trovato con 80 grammi di marijuana divise in svariate dosi, oltre a un bilancino di precisione e a del materiale per il confezionamento.

