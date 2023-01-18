Tutti gli articoli di Cronaca
La Squadra Mobile di Vibo Valentia, con l’ausilio di personale delle Volanti dell’U.p.g.s.p., della Squadra di P.g. del Commissariato di Serra San Bruno e del Posto Fisso di Tropea, hanno contestato la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti a due persone che sono state segnalate alla Prefettura.
Un terzo soggetto, invece, è stato denunciato in stato di libertà poiché nella sua abitazione è stato rinvenuto del munizionamento calibro 12 abusivamente detenuto.
A Ricadi, inoltre, un ragazzo è stato fermato mentre transitava a bordo di una bicicletta ed è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, mentre a Bivona è stata effettuata un’approfondita perquisizione domiciliare a carico di un soggetto (denunciato alla Procura) trovato con 80 grammi di marijuana divise in svariate dosi, oltre a un bilancino di precisione e a del materiale per il confezionamento.
