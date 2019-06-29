La celebrazione si è svolta in una basilica cattedrale gremita in ogni ordine di posto e nel giorno della festa del Sacro cuore di Gesù

Il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Luigi Renzo, nella giornata di ieri, festa del Sacro cuore di Gesù, ha ordinato due nuovi sacerdoti. Si tratta di don Bruno Rizzuto della Parrocchia “San Nicola” di Triparni e don Vincenzo Nano della parrocchia Sant’Agata di Filogaso. La basilica cattedrale era gremita in ogni ordine di posto, molti i sacerdoti concelebranti ed i fedeli presenti, le comunità di provenienza sono addirittura arrivate in pullman. I due neosacerdoti hanno compiuto la loro formazione al Seminario regionale di Catanzaro ed hanno compiuto gli studi all’Istituto teologico calabro “S. Pio X”. Il vescovo durante l’omelia ha ringraziato le famiglie degli ordinandi ed ha mostrato come icona di riferimento la testimonianza, la spiritualità e lo stile sacerdotale del Servo di Dio il Venerabile don Francesco Mottola «che presto speriamo sia proclamato beato», per il quale è in atto il giubileo mottoliano in ricordo del cinquantesimo della morte avvenuta il 29 giugno del 1969.