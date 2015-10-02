I 127 dipendenti della Provincia di Vibo Valentia, passati nei ruoli regionali, resteranno dislocati sul territorio provinciale “nella sede territoriale competente”.

La Giunta Oliverio ha infatti stabilito che i lavoratori provinciali “assorbiti” dalla Regione rimarranno in loco «al fine di garantire la continuità del servizio e assicurare il rispetto del principio di prossimità al cittadino dei servizi erogati. Il personale assegnato a ciascun ufficio territoriale provinciale continua – di conseguenza – a prestare la propria attività nella sede territoriale competente, secondo modalità e termini stabiliti dal dirigente generale del dipartimento competente».

Tra gli obblighi dei lavoratori, quello «inderogabile» di assicurare la «costante connessione informativa attraverso l’utilizzazione del sistema Siar e la rivelazione, con strumenti automatici, della presenza sulla base delle indicazioni tecniche e operative fornite dalle competenti strutture regionali».

