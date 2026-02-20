È temporaneamente chiusa al traffico la NSA 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” nel territorio comunale di Maierato a causa di una frana che ha interessato il piano viabile.

Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra il km 9,3 e il km 9,5 ed è valido in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di rimozione del materiale franoso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la ditta incaricata degli interventi di pulizia e ripristino, con l’obiettivo di riaprire la strada nel più breve tempo possibile.

La circolazione è attualmente deviata lungo la viabilità locale, con segnaletica provvisoria installata in loco per indirizzare gli automobilisti.