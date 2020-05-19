In azione la Procura di Vibo con i Carabinieri: capannone di una fabbrica dismessa trasformato in area di stoccaggio di rifiuti di ogni tipo

Il personale della sezione di polizia giudiziaria – Aliquota Carabinieri, in forza alla Procura di Vibo Valentia, congiuntamente ad una squadra specializzata dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia, dalle prime ore dell’alba sta dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dal procuratore Camillo Falvo e dal sostituto Filomena Aliberti, relativo ad un’area di estensione di circa 100mila metri quadrati sita nella zona Industriale di Porto Salvo, frazione di Vibo Valentia.



La misura cautelare reale scaturisce da una complessa ed articolata attività d’indagine condotta sotto le direttive dell’Ufficio di Procura, e ha avuto origine da una segnalazione ricevuta dalla Questura. L’indagine ha evidenziato un notevole degrado all’interno dell’area ove aveva sede la ormai cessata società Cgr (Compagnia generale resine sud), a suo tempo impegnata nella produzione, lavorazione e applicazione di resine sintetiche e costruzione impianti di industria chimica. All’interno del sito è stato rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti speciali, anche pericolosi (pneumatici fuori uso, eternit, materiale ferroso), nonché un cospicuo numero di “ecoballe” stoccate all’interno di capannoni. La gravità dalla situazione deriva dal fatto che, l’esame radiometrico eseguito nei giorni scorsi con l’ausilio dei tecnici del dipartimento Arpacal di Vibo Valentia e Catanzaro ha permesso, altresì, di accertare un livello elevato di radioattività all’interno del sito.



Sono ancora in corso indagini sull’entità e la natura di tale tipo di probabile contaminazione, così come sull’individuazione dei responsabili delle condotte incriminate, e nei prossimi giorni verranno svolti ulteriori approfondimenti. Custode dell’area è stato nominato il sindaco del comune di Vibo Valentia. Le ipotesi di reato al vaglio dei magistrati sono quelle di inquinamento ambientale e discarica abusiva.