La terna straordinaria annuncia un drastico ridimensionamento della macchina comunale: via dirigenze e posizioni organizzative. E chiarisce: «Non è stato un fulmine a ciel sereno. Il Piano di riequilibrio finanziario primo campanello d’allarme»

«La stima di 5,2 milioni di disavanzo è prudenziale, stiamo approfondendo e verificando ulteriori atti perché la cifra potrebbe essere rivista. Speriamo di poterci fermare entro i 10 milioni di euro».

Il viceprefetto Roberto Micucci non nasconde un certo pessimismo su quanto sta emergendo dall’analisi della documentazione contabile del Comune di Soriano, che ha già evidenziato criticità che lo stesso componente della triade commissariale alla guida del Municipio, non ha esitato a definire «spropositate rispetto alle dimensioni dell’ente». Numeri, atti e circostanze che hanno portato la commissione straordinaria davanti ad una scelta obbligata: la dichiarazione di dissesto finanziario.

Per quanto siano state prese in esame misure meno drastiche - ha spiegato la terna composta, oltre che da Micucci, anche dal funzionario amministrativo Sergio Raimondo e dal viceprefetto aggiunto Sebastiano Tramontana, nel corso della conferenza stampa convocata stamane al Comune -, le procedure di legge, l’assenza di presupposti tecnici e, soprattutto, i numeri del default comunale non hanno lasciato via di scampo.

Cinque milioni e duecentomila euro di disavanzo, quasi tre milioni di fatture non pagate, una capacità di riscossione dei tributi piantata al 12%. E poi, oltre 1,4 milioni di euro di fondi vincolati utilizzati per altre spese, 13 bonifici effettuati su conti correnti esteri, una fattura pagata tre volte, mandati intestati all'Agenzia delle Entrate pagati però a beneficiari diversi.

«Non un fulmine a ciel sereno», hanno spiegato i commissari. Le “red flag” non erano certo mancate. Come l’approvazione in Giunta del Piano di riequilibrio finanziario, di fatto una dichiarazione di pre-dissesto. Un atto che, tuttavia, nel Consiglio comunale calendarizzato per il 4 maggio 2026, non è mai arrivato perché nel frattempo è intervenuto d’imperio lo Stato con lo scioglimento degli organi elettivi, in quel momento guidati dal sindaco Antonino De Nardo.

«Abbiamo riscontrato difficoltà di cassa enormi sin dal nostro insediamento, difficoltà nella gestione finanziaria dell’ente e un contenzioso notevolissimo. Che ci ha stupito per entità rispetto alle dimensioni dell’ente amministrato - ha rimarcato ancora Micucci -. Questo ci ha portato alla dichiarazione di dissesto. Ma anche prima, nel tentativo di scongiurare quest’atto, ci ha portato ad intraprendere delle misure per ridimensionare i costi della macchina amministrativa che, in una situazione di questo genere, erano divenute insostenibili: non si potevano sostenere posizioni organizzative e dirigenziali come quelle presenti. Abbiamo sospeso anche dei concorsi per scongiurare nuovi costi. Ora a noi, insieme all’Organismo straordinario di liquidazione, toccherà ritagliare l’abito su misura per le reali dimensioni dell’ente».

Questo comporterà, tra le altre cose, l’eliminazione di dirigenti e funzionari, ma non l’aggravio dei costi a carico dei cittadini previsto nei casi di dissesto. Ma questo solo perché - è stato specificato - le aliquote erano già al massimo anche prima.

«Ricominceremo con criteri di sana amministrazione pubblica fin quando resteremo qui: presumibilmente fino alla primavera del 2028, se arriverà la proroga - ha aggiunto Micucci -. Il nostro obiettivo è il risanamento finanziario, ma più in generale è il ritorno dell’ente in un alveo di piena legalità. Questa sarà la nostra stella polare».

Sul piano delle responsabilità e dei probabili strascichi giudiziari della vicenda, la commissione ha usato la massima diplomazia, pesando con attenzione ogni singola parola. È toccato al commissario Raimondo spiegare che «si approfondirà con la massima attenzione e scrupolosità ogni elemento utile nel quadro delle competenze attribuite alla commissione straordinario, in piena condivisione con la Prefettura e tutti gli organi competenti. Ancora è presto, tuttavia, per avanzare ipotesi» ha detto rispondendo a specifica domanda sulla portata del “sistema” che ha svuotato le casse comunali e su eventuali corresponsabilità di ordine politico. «Verificheremo e andremo fino in fondo» ha garantito.

Da Raimondo anche rassicurazioni rispetto ai canoni idrici «illegittimi» emessi dal Comune sulla base di dati difformi. «Laddove verranno riscontrate inesattezze, le bollette saranno revocate – ha detto – e si procederà ad una nuova emissione. Capisco chi non ha pagato e ha chiesto chiarimenti in merito, avrei fatto la stessa cosa anch’io» ha chiarito.

E quello della riscossione dei tributi, ferma ad un misero 12 per cento, è un altro argomento sensibile per la terna. «Anche al netto di eventuali errori, c’è comunque una situazione di mancato pagamento che ha inciso in maniera significativa per la dichiarazione di dissesto - ha specificato il viceprefetto Tramontata -. Stiamo predisponendo le misure per correggere eventuali errori da parte dell’ente, ma dall’altro lato ci attiveremo per una riscossione più efficace di quanto dovuto. E in questo sarà necessaria tutta la collaborazione dei cittadini».

Sarà anche con quanto ottenuto dai tributi comunali, insieme ai finanziamenti previsti per i Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, che l’ente dovrà rimettersi in sesto. «L’intera posizione debitoria sarà gestita dall’organismo straordinario di liquidazione - ha spiegato Tramontana -. Nel frattempo i conti dell’Ente non saranno aggredibili da parte dei creditori, si sospenderanno anche i pignoramenti, le sanzioni accessorie e quant’altro. Il Comune potrà dunque lavorare con le proprie risorse per far camminare servizi e procedure». In più si profila, come detto, una drastica cura dimagrante. «Abbiamo già revocato le tre dirigenze e le sette posizioni organizzative, sproporzionate per un comune sotto i tremila abitanti - ha confermato Tramontana -. Ora ci avviamo verso una rimodulazione dell’intera pianta organica».