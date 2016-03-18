Trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro.

Non sarebbe in pericolo di vita la signora di 43 anni che questa mattina, a Limbadi, è caduta dal balcone della sua abitazione mentre stava svolgendo dei lavori domestici. A dare l’allarme uno dei figli che ha allertato il 118.

I sanitari, giunti sul posto unitamente ai carabinieri della Stazione, hanno chiesto l’ausilio dell’elisoccorso che ha trasportato la donna all’ospedale di Catanzaro. La prognosi è riservata. Si sa soltanto che il quadro clinico è abbastanza complesso.

Ai militari, invece, il compito di chiarire la dinamica dell’incidente. Due al momento le ipotesi al vaglio degli investigatori: fatale distrazione o improvviso malore.