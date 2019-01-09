Le due attività site lungo la Statale 18 nella zona di Vena di Ionadi sono state bersagliate da almeno 13 colpi. Indagano i carabinieri

Doppia intimidazione nel Vibonese. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, la notte scorsa, all’indirizzo di una tabaccheria e di una rivendita di materiali per l’edilizia site la poca distanza l’una dall’altra lungo la Statale 18, nella zona di Vena di Ionadi. Nel dettaglio, la saracinesca della tabaccheria “La dea bendata” è stata bersagliata da 7 colpi di pistola, mentre altri 6 colpi – probabilmente esplosi con la stessa arma – sono andati a segno contro l’ingresso della EdilMartirano. Sul posto, per gli accertamenti di rito, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, che hanno avviato le indagini del caso nell’obiettivo di risalire ai responsabili dei due gravi episodi. Un importante contributo all’accertamento dei fatti potrebbe arrivare dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona che sono state acquisite dai militari dell’Arma.