A rinvenire il cadavere i Vigili del fuoco. Insegnante in pensione, da tempo viveva in una condizione di estremo degrado rifiutando anche l’assistenza dei servizi sociali. Venerdì santo l’ultima volta che era stato visto in paese

Da tempo viveva in una condizione di solitudine e degrado in una vecchia casa di proprietà nel centro di Stefanaconi. L’ultima volta che era stato notato in paese risale a circa 10 giorni fa, quando, venerdì santo, era apparso estremamente emaciato, con il volto scavato e la barba lunga, l’andamento claudicante e gli abiti logori.

Giuseppe Matina, insegnante in pensione, 70 anni, questa mattina è stato trovato morto, riverso per terra all’interno della sua casa in stato di decomposizione. A rinvenirlo cadavere i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che hanno sfondato la porta della sua abitazione, allertati dai vicini che non lo vedevano da giorni. Sul posto, per i rilievi del caso, anche i carabinieri della competente Stazione di Sant’Onofrio. Informata la Procura.

L’uomo, in passato, aveva avuto problemi di alcolismo ed era rimasto completamente solo dopo la scomparsa dell’anziana madre. Da qualche tempo, in seguito ad un incidente stradale nel quale era rimasta ferita una passante, gli era stata ritirata la patente. In paese aveva alcuni lontani parenti, ma aveva sempre respinto l’assistenza di chiunque, anche quella dei servizi sociali recentemente interessati dal Comune.