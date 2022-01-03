La polizia sequestra sostanza stupefacente a seguito di una serie di controlli e segnala tre persone al prefetto

Gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, in distinti interventi, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane residente a Stefanaconi per detenzione di droga ai fini di spaccio, denunciandone altri quattro per reati legati agli stupefacenti nonché per la detenzione illegale di munizionamento da guerra. Tre sono state le persone segnalate al prefetto poiché trovate in possesso di dosi di marijuana e cocaina e destinatari di una sanzione amministrativa. L’intera attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo diretta da Camillo Falvo.



In particolare, con l’impiego di un’unità cinofila è stato tratto in arresto a Stefanaconi un 24 enne del posto, di nazionalità romena, S.L.D., già noto alle forze dell’ordine per reati specifici. All’esito di una perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto circa 60 grammi di marijuana, suddivisa in involucri sottovuoto, oltre al rinvenimento di materiale per il confezionamento e denaro di illecita provenienza. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari e dopo l’udienza di convalida è stato destinatario della misura dell’obbligo di presentazione in Questura per la firma tre giorni a settimana.



A Tropea e a Vibo Valentia, invece, i poliziotti della Squadra Mobile e dell’Unità cinofila delle Volanti, in due diversi interventi, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 26 enne e un 19 enne, sequestrando materiale per il confezionamento delle dosi nonché, tra marijuana e hashish, circa 100 grammi di sostanza stupefacente.

Sempre a Vibo Valentia, due uomini del luogo, un 80enne e un 30enne, noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio ed altro, in seguito a due distinti controlli sono stati trovati in possesso di cartucce calibro 12 e calibro 16 per fucile, detenute illegalmente e quindi denunciati.