I controlli dei militari dell’Arma della locale Stazione hanno portati al sequestro di una ventina di grammi di marijuana

Controlli finalizzati alla repressione dello spaccio di stupefacenti e di altri reati nel fine settimana a Pizzo Calabro. In particolare, i carabinieri della locale Stazione, diretti dal maresciallo Paolo Fiorello, nel corso di una perquisizione domiciliare hanno rivenuto 12 grammi di marijuana e materiale utile per il confezionamento della canapa indiana.

In questo caso ad essere deferito in stato di libertà alla Procura di Vibo Valentia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è stato D.N.M., 40 anni ancora da compiere, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso invece di altre e diverse perquisizioni personali, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altri complessivi 10 grammi di marijuana. In questo caso tre persone, fra cui un minorenne, sono stati segnalati alla Prefettura di Vibo Valentia quali assuntori di sostanze stupefacenti.