L'operazione, nata anche grazie al collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso, ha colpito un'organizzazione attiva nel Catanzarese con ramificazioni nel Reggino e Vibonese. Gli esponenti collegati a persone appartenenti o vicine ai clan

Nuovo blitz anti-droga all’alba in Calabria. Nel dettaglio, alle prime ore dell’alba nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Monza e Brianza e Roma, personale del Comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica -Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 32 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, tentata e consumata, anche con l’aggravante mafiosa, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine e da guerra, detenzione di materiali esplodenti e furto. [Continua in basso]

Droga, armi ed esplosivi

L’attività di indagine diretta dalla Procura Distrettuale di Catanzaro e condotta dalla Compagnia Carabinieri di Soverato a partire dal marzo 2017, ha consentito di individuare una specifica organizzazione dedita al traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish, marjuana, metadone nonché eroina, anche nella forma del c.d. cobret, nel basso Ionio-catanzarese, con il suo centro nevralgico nell’entroterra dell’area del soveratese, in particolare nel comprensorio di Chiaravalle e comuni limitrofi e con proiezioni nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Fra gli indagati ci sono anche Emanuele Mancuso, 33 anni, di Nicotera, attuale collaboratore di giustizia, e la compagna Nensy Vera Chimirri, 29 anni, originaria di Capistrano (arresti domiciliari). Indagati poi: Daniele Cortese, 31 anni, di Capistrano (carcere); Antonio Cuturello, 31 anni, di Limbadi (domiciliari); Fortunato De Masi, 46 anni, di Simbario (domiciliari); Mirco Furchì, 28 anni, di Mandaradoni di Limbadi (domiciliari); Clemente Selvaggio, 26 anni, di Vibo Valentia (carcere); Giuseppe Soriano, 30 anni, di Pizzinni di Filandari (domiciliari, ma detenuto in carcere per altro). L’operazione nasce in parte dalle dichiarazioni di Emanuele Mancuso.

I legami con i clan

Le emergenze investigative hanno permesso di documentare, oltre alle dinamiche inerenti la gestione di un intenso traffico illecito di sostanze stupefacenti anche la complementare attività inerente il traffico di armi e di esplosivi, che venivano approvvigionati, per la loro successiva immissione nel mercato illecito, prevalentemente attraverso la commissione di furti in abitazioni e in attività commerciali specificamente individuate L’operatività del sodalizio criminali si è avvalsa di intensi collegamenti con soggetti appartenenti o contigui ad articolazioni territoriali di ‘ndrangheta riconducibili a cosche radicate, oltre che nel catanzarese, anche nella provincia di Reggio Calabria e di Vibo Valentia. [Continua in basso]

I sequestri

Nel corso dell’attività di indagine sono stati operati, a riscontro, numerosi arresti in flagranza di reato, oltre che sequestrati consistenti quantitativi di sostanze stupefacente, nonché numerose armi, sia lunghe che corte,di diverso calibro, anche da guerra, numerose munizioni, rilevanti quantitativi di esplosivo (tritolo), 1 bomba a mano e artifizi della filiera pirotecnica. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà, in data odierna alle ore 10:00, presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro, in via Marafioti, 19.

I nomi degli indagati

Domenico Aiello, di Palermiti [Continua in basso]

Raffaele Andreacchio, di Guardavalle

Enresto Bertucci, di Soverato

Anthony Salvatore Catanzariti, di Olivadi

Vito Chiefari, di Torre di Ruggiero

Nency Vera Chimirri, originaria di Capistrano, residente a Nicotera

Giuseppe Corapi, San Sostene

Antonio Corrado, Chiaravalle Centrale

Daniele Cortese, Capistrano

Antonio Cuturello, Limbadi

Fortunato De Masi, Simbario

Damiano Fabiano, Cardinale

Francesco Fabiano, Chiaravalle Centrale

Giuseppe Fabiano, Centrache

Mirko Furchì, Limbadi

Domenico Giorgi, di Benestare

Domenico Giorgio, di Chiaravalle Centrale

Luciano Iozzo, di Chiaravalle centrale

Salvatore Macrì, nato a Chiaravalle residente in Ontario

Emanuele Mancuso, di Nicotera

Giuseppe Marco Marchese, di Chiaravalle Centrale

Michele Matarese, di Montepaone

Gianluca Minnella, di Bovalino

Mirko Pironaci, di Montepaone

Antonella Procopio, di Centrache

Bruno Procopio, Ardore

Santino Procopio, di Centrache

Antonio Puntieri di Olivadi

Giuseppe Soriano, di Filandari

Roberto Venuto, di Olivadi

Rocco Bruno Caruso, di San Vito sullo Ionio