La marijuana è stata trovata dai carabinieri occultata in uno zaino e sotto il sedile passeggero

A seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia, guidati dal Maresciallo Panei, hanno arrestato G. L. studente 19enne di Vibo e denunciato un altro studente 16enne poiché a seguito di perquisizione effettuata a bordo dell’autovettura in uso al maggiorenne, a bordo della quale sono stati fermati, sono stati rinvenuti all’interno dello zaino del 19enne due involucri del peso di 0,5 grammi ciascuno contenenti “marijuana”, mentre sotto il sedile lato passeggero sono stati trovati in una busta trasparente altri 15 grammi circa di marijuana. L’arrestato, così come disposto dalla magistratura, è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.