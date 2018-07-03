In alcuni barattoli i carabinieri hanno anche trovato denaro contante per oltre 82mila euro ed una banconota falsa

Restano in carcere i fratelli Salvatore e Valentino Delia, di 42 e 40 anni, di Nicotera, tratti in arresto dai carabinieri con l’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A convalidare i due arresti è stato il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Gabriella Lupoli, che ha ravvisato i presupposti per il mantenimento in carcere dei due indagati.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno trovato in casa dei Delia banconote per complessivi 82mila euro conservate in alcuni barattoli.

Una banconota da 20 euro è risultata inoltre falsa. Estese le perquisizioni, nel vano motore dell’auto è stato poi trovato un borsello con all’interno hashish e marijuana, oltre 250 grammi, più un bilancino di precisione.