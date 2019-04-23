Tutti gli articoli di Cronaca
Il Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato l’arresto effettuato ieri dai carabinieri nei confronti di Michele Galati, 39 anni, residente a Paravati di Mileto, finito ai domiciliari per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina e marijuana nascosta in un’intercapedine della sua abitazione. Dopo la convalida, in assenza di esigenze cautelari, il giudice ha disposto la rimessione in libertà senza alcuna misura e Michele Galati – difeso dagli avvocati Francesco Sabatino e Giovanni Salzone – è stato ammesso al giudizio abbreviato.
Il processo con il rito alternativo, che comporta uno sconto di pena pari ad un terzo in caso di condanna, è stato quindi rinviato al 23 settembre prossimo. Nel corso della perquisizione, i militari dell’Arma avevano anche trovato e sequestrato la somma in contanti di 1.740 euro frutto – secondo l’accusa – dell’attività di spaccio.