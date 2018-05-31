Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nei due sinistri. Indagano i carabinieri

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti stamane per due distinti incidenti stradali. Il primo a Soriano Calabro all’incrocio tra la SP 73 e la SP 65 nei pressi dello svincolo autostradale di Serre. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgone ed un’auto. Il conducente della vettura è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito la messa in sicurezza degli automezzi coinvolti. Il secondo incidente è avvenuto sulla strada provinciale numero 5 del comune di Maierato dove il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo della stessa capovolgendosi. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere in sicurezza la vettura. Il conducente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.