Resi noti dal ministero gli elenchi relativi all’erogazione dei contributi destinati agli enti locali che ne hanno fatto richiesta. Provincia e quattro Comuni finanziati per oltre un milione di euro per un totale di nove progetti. Ecco la lista di ammessi ed esclusi

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato sul proprio sito ufficiale gli elenchi relativi all’erogazione dei contributi destinati agli enti locali per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione. I finanziamenti sono previsti dal decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025, n. 229.

A questo primo stanziamento si aggiungono ulteriori 206,8 milioni di euro, resi disponibili con un decreto firmato dal ministro Giuseppe Valditara nella giornata del 29 dicembre. Le nuove risorse consentiranno lo scorrimento delle graduatorie, mentre sarà riaperto l’avviso per quelle Regioni che non dispongono di un numero sufficiente di interventi ammessi.

Per quanto riguarda il territorio della provincia di Vibo Valentia, il bilancio complessivo parla di 9 interventi ammessi a finanziamento e 11 interventi non ammessi. Un dato significativo riguarda il Comune capoluogo, che non ottiene alcun finanziamento, mentre l’ente più finanziato risulta essere la Provincia di Vibo Valentia, con tre interventi ammessi (e quattro bocciati)

Enti ammessi a finanziamento

Provincia di Vibo Valentia

Importo: 300.000 euro – Punteggio: 56

Importo: 200.000 euro – Punteggio: 50

Importo: 130.000 euro – Punteggio: 47

Comune di Filadelfia

Importo: 130.000 euro – Punteggio: 72

Importo: 130.000 euro – Punteggio: 72

Importo: 50.000 euro – Punteggio: 66

Comune di Capistrano

Importo: 50.000 euro – Punteggio: 66

Importo: 50.000 euro – Punteggio: 66

Comune di Briatico

Importo: 50.000 euro – Punteggio: 40



Enti non ammessi a finanziamento

Provincia di Vibo Valentia

Importo: 300.000 euro – Punteggio: 33

Importo: 130.000 euro – Punteggio: 32

Importo: 200.000 euro – Punteggio: 30

Importo: 200.000 euro – Punteggio: 22

Comune di Vibo Valentia

Importo: 70.000 euro – Punteggio: 14



Altri Comuni della provincia

Comune di Francica: Importo 130.000 euro – Punteggio 34

Comune di Mileto: Importo 130.000 euro – Punteggio 32

Comune di Jonadi: Importo 70.000 euro – Punteggio 29

Comune di Sorianello: Importo 50.000 euro – Punteggio 24

Il quadro che emerge evidenzia una distribuzione dei fondi che premia soprattutto l’ente provinciale e alcuni comuni medio-piccoli, mentre lascia fuori realtà importanti come il capoluogo. L’auspicio è che lo scorrimento delle graduatorie, reso possibile dalle nuove risorse ministeriali, possa consentire l’ammissione di ulteriori interventi, considerata la necessità diffusa di adeguare e mettere in sicurezza il patrimonio scolastico del territorio.