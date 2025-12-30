Resi noti dal ministero gli elenchi relativi all’erogazione dei contributi destinati agli enti locali che ne hanno fatto richiesta. Provincia e quattro Comuni finanziati per oltre un milione di euro per un totale di nove progetti. Ecco la lista di ammessi ed esclusi
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato sul proprio sito ufficiale gli elenchi relativi all’erogazione dei contributi destinati agli enti locali per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione. I finanziamenti sono previsti dal decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025, n. 229.
A questo primo stanziamento si aggiungono ulteriori 206,8 milioni di euro, resi disponibili con un decreto firmato dal ministro Giuseppe Valditara nella giornata del 29 dicembre. Le nuove risorse consentiranno lo scorrimento delle graduatorie, mentre sarà riaperto l’avviso per quelle Regioni che non dispongono di un numero sufficiente di interventi ammessi.
Per quanto riguarda il territorio della provincia di Vibo Valentia, il bilancio complessivo parla di 9 interventi ammessi a finanziamento e 11 interventi non ammessi. Un dato significativo riguarda il Comune capoluogo, che non ottiene alcun finanziamento, mentre l’ente più finanziato risulta essere la Provincia di Vibo Valentia, con tre interventi ammessi (e quattro bocciati)
Enti ammessi a finanziamento
Provincia di Vibo Valentia
Importo: 300.000 euro – Punteggio: 56
Importo: 200.000 euro – Punteggio: 50
Importo: 130.000 euro – Punteggio: 47
Comune di Filadelfia
Importo: 130.000 euro – Punteggio: 72
Importo: 130.000 euro – Punteggio: 72
Importo: 50.000 euro – Punteggio: 66
Comune di Capistrano
Importo: 50.000 euro – Punteggio: 66
Importo: 50.000 euro – Punteggio: 66
Comune di Briatico
Importo: 50.000 euro – Punteggio: 40
Enti non ammessi a finanziamento
Provincia di Vibo Valentia
Importo: 300.000 euro – Punteggio: 33
Importo: 130.000 euro – Punteggio: 32
Importo: 200.000 euro – Punteggio: 30
Importo: 200.000 euro – Punteggio: 22
Comune di Vibo Valentia
Importo: 70.000 euro – Punteggio: 14
Altri Comuni della provincia
Comune di Francica: Importo 130.000 euro – Punteggio 34
Comune di Mileto: Importo 130.000 euro – Punteggio 32
Comune di Jonadi: Importo 70.000 euro – Punteggio 29
Comune di Sorianello: Importo 50.000 euro – Punteggio 24
Il quadro che emerge evidenzia una distribuzione dei fondi che premia soprattutto l’ente provinciale e alcuni comuni medio-piccoli, mentre lascia fuori realtà importanti come il capoluogo. L’auspicio è che lo scorrimento delle graduatorie, reso possibile dalle nuove risorse ministeriali, possa consentire l’ammissione di ulteriori interventi, considerata la necessità diffusa di adeguare e mettere in sicurezza il patrimonio scolastico del territorio.