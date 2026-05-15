VIDEO | La crisi riguarda soprattutto la parte alta del centro storico. Nuove perdite a Ottocannali ma anche a Vibo Marina costringono l’amministrazione ad attivare il Centro operativo comunale e a programmare l’intervento delle autobotti. Colelli: «Si sono aperti più fronti contemporaneamente, lavoreremo tutta la notte»

Una vera e propria emergenza idrica su più fronti che si sono aperti contemporaneamente, tanto che il Comune di Vibo Valentia è stato costretto ad attivare il Centro operativo comunale (Coc) e allertare la Protezione civile.

«Stiamo combattendo da una settimana per problemi alla rete idrica a causa di due grosse perdite che si sono verificate nei giorni scorsi, ma siamo riusciti a ripararle. Poi, oggi, la situazione è precipitata». Dalla concitazione con cui l’assessore alla Manutenzione, Francesco Colelli, racconta quello che sta succedendo, si percepisce l’entità del problema e anche il suo impegno per fronteggiare la situazione. Con lui, sul campo, anche l’assessore alal Protezione civile, Salvatore Monteleone.

«A fianco alle condotte riparate in località Ottocannali (la parte della città che degrada verso Piscopio, ndr), oggi è saltata un’altra condotta – continua – così abbiamo dovuto chiudere i serbatoi. Un’altra grande perdita si è verificata a Vibo Marina. Lavoreremo tutta la notte per risolvere queste criticità, che stanno determinando disagi soprattutto per alcune famiglie che vivono nel centro storico di Vibo città».

Come accennato, per affrontare la situazione il Comune ha allertato anche la Protezione civile, «che domani manderà operatori e autobotti», con le quali riempire i serbatoi delle famiglie rimaste a secco, «con particolare attenzione – continua Colelli – ad anziani e soggetti fragili».

Il perché sia accaduto tutto contemporaneamente non è facile da decifrare, ma di certo «la causa principale è una rete idrica fatiscente». «Inoltre – spiega l’assessore – l’inverno alle spalle è stato molto piovoso e questo ha inzuppato d’acqua il terreno, che mentre si asciuga progressivamente tende a muoversi e a cedere sotto le condutture, e questo può determinare delle rotture sotterranee e le conseguenti perdite».

Un’emergenza che ha portato all’attivazione del Centro operativo comunale. Il sindaco Enzo Romeo, con apposita ordinanza, ha disposto l’apertura del Coc «con tutte le funzioni di supporto».

La decisione punta a garantire il coordinamento degli interventi e a seguire l’evoluzione di una situazione che sta creando disagi soprattutto nella parte alta del centro storico, dove al momento è difficile garantire «il mantenimento dei volumi necessari per una regolare erogazione dell’acqua».

Le squadre tecniche sono già al lavoro anche sulle nuove perdite. Gli interventi, precisa ancora l’Amministrazione comunale, «per essere eseguiti in sicurezza» richiederanno «l’interruzione della fornitura idrica nelle zone interessate a partire dalla serata di oggi e fino alla conclusione delle operazioni», mentre il Coc resterà attivo «fino al superamento dell’emergenza», garantendo il monitoraggio costante della situazione, il coordinamento delle attività e l’informazione alla cittadinanza.