Raffiche violentissime dalla scorsa notte. Alberi abbattuti e tetti scoperchiati in tutta la provincia. Una pesante lastra di metallo è volata sulla provinciale

Il ciclone si è abbattuto con violenza sul territorio del Vibonese. Dalla mattinata di ieri sono stati 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia.

Diverse squadre sono impegnate dalla notte scorsa in operazioni di rimozione di alberi abbattuti, lamiere e pali dell’illuminazione divelti dalle forti raffiche di vento.

Nella foto l’intervento per la rimozione di una pesante lastra di tetto scoperchiato dal vento. La lamiera è finita sulla provinciale per San Gregorio, parallela della Strada statale 18. Una tragedia sfiorata: al momento della caduta non transitavano veicoli.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia. La lastra, probabilmente parte della copertura di un capannone, è stata rimossa e la viabilità è stata ripristinata.

In questi minuti i pompieri sono impegnati in altri cinque interventi tra Tropea, la zona di Monte Poro e Serra San Bruno.

Il personale sta lavorando ininterrottamente dalla notte ed è stato trattenuto in servizio per far fronte alle numerose richieste. Al momento risultano ancora 25 interventi in attesa di risposta.