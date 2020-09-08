A sette anni dal dissesto finanziario, l’ente locale può finalmente approvare il bilancio. Il Senato dice Sì al lavoro del deputato del Movimento Cinque Stelle Riccardo Tucci e del senatore Fabio Auddino di concerto con il viceministro Castelli

“Da oggi si apre una nuova stagione politica per la Provincia di Vibo Valentia: grazie a un mio emendamento, presentato dal collega Fabio Auddino e approvato in Senato all’interno del decreto Semplificazioni, l’ente vibonese potrà dopo ben sette anni approvare il bilancio. Ciò significa che potrà da ora in avanti svolgere appieno le sue funzioni finora condizionate dall’assenza del documento contabile. L’emendamento è l’atto conclusivo di un lungo e certosino lavoro condotto in tandem con il viceministro del Mef Laura Castelli, responsabile per il Governo degli enti territoriali”. É quanto afferma in una nota il portavoce alla Camera dei Deputati del MoVimento 5 Stelle Riccardo Tucci.



“La norma appena approvata – prosegue Tucci – consentirà alla Provincia di poter finalmente compiere tutte quelle operazioni finanziarie che le erano state precluse fino ad oggi, dunque di far fronte compiutamente alle problematiche che affliggono il territorio in tema di viabilità e scuole. Con i conti in ordine, cristallizzati da un bilancio, non sarà più un problema accendere dei mutui, attingere a dei finanziamenti, rendicontare le spese da cui dipendono i trasferimenti da parte dello Stato. In più – sottolinea il deputato vibonese – il provvedimento contempla un comma che proroga ai Comuni la possibilità di partecipare a un bando delle Prefetture per l’installazione degli impianti di videosorveglianza nei centri cittadini. Il termine ultimo per la partecipazione al bando è stato fissato per metà ottobre. Tutti i dettagli dell’operazione – conclude il parlamentare – saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta per lunedì 14 settembre alle ore 15,30 nella sala convegni della Provincia di Vibo. All’incontro sarà presente anche il presidente della Provincia di Vibo, Salvatore Solano, nonché il senatore Fabio Auddino che ringrazio per aver seguito diligentemente tutto l’iter del procedimento fino al suo compimento”.