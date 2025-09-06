L’uomo stava lavorando in un cantiere nel Reggino per la posa della fibra ottica quando è stato travolto da un camion. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, inutile il trasporto in elicottero al Gom

Era di San Calogero Antonio Arena, operaio 64enne morto ieri, venerdì 5 settembre, a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. L’uomo, sposato, e padre di due figli, stava operando in un cantiere per la posa della fibra ottica quando è sarebbe stato travolto da un escavatore a sua volta urtato da un camion che ha improvvisamente cominciato a muoversi in discesa dove era parcheggiato. Tre le persone travolte dal mezzo, ma più grave di tutti è apparso subito l’operaio vibonese, che è stato trasportato con l’elisoccorso al Gom di Reggio dove poi purtroppo è deceduto.

Il sindaco di San Calogero, Giuseppe Maruca, ha proclamato oggi il lutto cittadino esprimendo il profondo cordoglio dell’intera comunità nei confronti della famiglia del concittadino prematuramente scomparso. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 16.30.