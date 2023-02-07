Il mezzo è andato completamente distrutto. Sul posto i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco

Grave fatto di cronaca nel territorio comunale di Mileto. In pieno giorno ignoti hanno infatti dato alle fiamme un camion di una ditta che sta svolgendo dei lavori per la raccolta delle acque bianche nella frazione San Giovanni. L’automezzo era fermo in pieno centro cittadino nei pressi dell’edificio che ospitava la scuola primaria. Sul posto a spegnere l’incendio e a cercare di limitare i danni sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. A circoscrivere la zona e a svolgere i primi rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e la polizia municipale di Mileto guidata dal comandante Renato Parrone. L’ipotesi più accreditata appare, al momento, quella dell’atto intimidatorio, anche se non si escludono altre piste. L’incendio del mezzo ha provocato danni anche alla facciata di un vicino edificio e ad un’abitazione posta accanto al mezzo andato in fiamme. Il camion è andato invece completamente distrutto. [Continua in basso]

Solo pochi giorni fa sul territorio comunale di Mileto si era registrato un altro incendio ai danni di una ditta che operava per conto del Comune. In quel caso, ignoti avevano preso di mira dei tubi in pvc allocati nei pressi della chiesa dell’Assunta, nel rione Calabrò, dall’impresa che sta svolgendo dei lavori sulla strada di località “Vindacito” che conduce a Francica.

