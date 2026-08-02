Il primo vero fine settimana dell'esodo estivo si chiude con traffico intenso ma senza particolari criticità sulle principali arterie italiane. Le previsioni di Anas sono state confermate: il bollino nero del primo weekend di agosto ha richiamato migliaia di automobilisti verso le località di vacanza, facendo registrare un aumento dei flussi rispetto sia alla settimana precedente che allo stesso periodo dello scorso anno.

Tra le regioni maggiormente interessate dagli spostamenti c'è la Calabria, meta privilegiata dell'estate e attraversata da un intenso traffico lungo le principali direttrici stradali. Nonostante l'elevato numero di veicoli in circolazione, la situazione è rimasta sotto controllo e non sono state segnalate criticità particolari sulla rete gestita da Anas.

La Calabria tra le protagoniste dell'esodo

Nella mattinata di domenica i tecnici Anas hanno registrato incrementi significativi del traffico sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" e sulla Strada Statale 18 "Tirrena Inferiore", in particolare nel tratto di Vibo Valentia, una delle principali porte d'accesso alle località turistiche della Costa degli Dei.

L'aumento dei flussi è stato favorito dalle partenze e dai rientri di breve e medio raggio, tipici del primo fine settimana di agosto, con migliaia di automobilisti diretti verso le spiagge calabresi.

I numeri del traffico in regione

I dati diffusi da Anas fotografano una regione attraversata da un intenso movimento di veicoli.

Sulla Strada Statale 106 Jonica sono stati registrati 71.865 transiti nei pressi di Reggio Calabria, 37.493 a Portigliola e 36.808 a Simeri Crichi. Lungo la SS107 "Silana Crotonese" i sensori hanno rilevato 58.586 veicoli all'altezza di Rende, mentre sul Raccordo Autostradale 4 di Reggio Calabria i transiti hanno raggiunto quota 94.083.

Nel complesso, durante il weekend sono stati rilevati quasi due milioni di veicoli sulle principali arterie calabresi, un dato che conferma il ruolo della regione tra le destinazioni più frequentate dell'estate 2026.

Cresce il traffico nel Mezzogiorno

A livello nazionale il traffico è aumentato dell'1,35% rispetto al weekend precedente e del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Ancora più marcato l'incremento registrato nel Sud Italia, dove i flussi sono cresciuti del 3,26%, trainati soprattutto dalle partenze verso le coste e le isole maggiori.

Tra le situazioni monitorate da Anas figurano anche rallentamenti in Sicilia, Lazio e Lombardia, senza però ripercussioni significative sulla viabilità complessiva.

I consigli per chi si mette ancora in viaggio

Anas ricorda agli automobilisti l'importanza di affrontare gli spostamenti in sicurezza, controllando lo stato del veicolo prima della partenza, verificando pressione degli pneumatici, livelli di olio e acqua e portando con sé una scorta d'acqua, soprattutto nelle giornate più calde.

L'azienda raccomanda inoltre di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare qualsiasi forma di distrazione alla guida e fermarsi nelle aree di servizio ai primi segnali di stanchezza. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è rimasto in vigore fino alle ore 22 di domenica per agevolare la fluidità del traffico.