Salgono ad undici in totale gli indagati dell’inchiesta denominata “Maqlub” (che in arabo significa ribaltamento) del pm della Dda di Catanzaro, Antonio De Bernardo, scattata nel luglio dello scorso anno con il coordinamento della Procura antimafia e condotta sul “campo” dai carabinieri della Compagnia di Tropea che avevano eseguito gli arresti del boss Antonio Mancuso, 82 anni, di Limbadi ma residente a Nicotera, e del nipote (figlio di un fratello della moglie) Alfonso Cicerone, 46 anni, di Nicotera. Sei all’epoca gli indagati raggiunti ora da avviso di conclusione delle indagini preliminari unitamente ad Antonio Mancuso e Alfonso Cicerone. Si tratta di: Giuseppe Cicerone, 89 anni, di Nicotera (successivamente posto ai domiciliari nella seconda fase dell’operazione); Salvatore Gurzì, 35 anni, di Nicotera; Andrea Campisi, 38 anni, di Nicotera; Rocco D’Amico, 39 anni, di Preitoni (frazione di Nicotera); Francesco D’Ambrosio, 40 anni, di Nicotera (finito poi ai domiciliari); Salvatore Comerci, 35 anni, di Nicotera. A loro si aggiungono ora quali nuovi indagati: Giovanni Iermito, 23 anni, di Comerconi (frazione di Nicotera); Francesco D’Aloi, 20 anni, di Preitoni di Nicotera; Gabriele Gallone, 19 anni, di Nicotera Marina. A tutti la Dda di Catanzaro con il pm Antonio De Bernardo ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari. [Continua dopo la pubblicità]

Le accuse. Del reato di estorsione aggravata dalle modalità mafiose sono accusati Alfonso Cicerone e Giuseppe Cicerone, quali concorrenti e cointeressati dal boss Antonio Mancuso. I due sarebbero stati incaricati di tenere direttamente i rapporti con la vittima, l’imprenditore di Nicotera Carmine Zappia, mentre Rocco D’Amico, Salvatore Gurzì e Andrea Campisi sono accusati di essere gli esecutori materiali dell’estorsione coadiuvando Alfonso Cicerone e Antonio Mancuso, quest’ultimo indicato quale mandante e beneficiario della condotta delittuosa. Proprio il boss di Nicotera e Limbadi avrebbe impartito le direttive per l’estorsione convocando la vittima alla sua presenza e interloquendo direttamente con la stessa, in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dapprima asserendo di aver rilevato il residuo credito di centomila euro vantato da Maria Giacco nei confronti della vittima, Carmine Zappia, in relazione alla cessione nel maggio del 2011 di un immobile sito in via Filippella di Nicotera, quindi riferendo di agire per conto di terze persone non meglio specificate, mediante violenza e minaccia derivante “dall’appartenenza dei Cicerone e di Antonio Mancuso alla famiglia di ‘ndrangheta dei Mancuso di Limbadi e dal carisma mafioso di Mancuso Antonio, connesso al suo ruolo di riconosciuto referente di tale famiglia”.

La vicenda. Dal gennaio al marzo 2018, gli indagati avrebbero indotto la vittima ad accettare di estinguere il residuo debito versando 15mila euro ogni tre mesi (importo che effettivamente Carmine Zappia versava nel gennaio 2018), somma poi ridotta a cinquemila euro ogni tre mesi (importo che la vittima versava ad Antonio Mancuso nel marzo dello scorso anno tramite Giuseppe Cicerone). Nell’ottobre del 2018, Alfonso Cicerone, alla presenza di Antonio Mancuso, avrebbe urlato con tono minaccioso nei confronti della vittima, intimandogli di consegnare la somma dovuta a qualsiasi costo e di non far fare brutta figura allo zio Antonio Mancuso. Nei giorni successivi, sia Alfonso Cicerone, sia Antonio Mancuso avrebbero quindi intimato alla vittima di togliere tutti i mobili dal suo negozio di arredamenti entro due giorni, con frasi del tipo: “Non aprire la serranda che mi incazzo…o porti i soldi entro sabato o lunedì non aprire”, chiedendogli poi di prendere i soldi a strozzo dallo stesso Antonio Mancuso, così ottenendo la consegna in contanti di ulteriori cinquemila euro, somma versata dalla parte offesa nel dicembre dello scorso anno. Giuseppe Cicerone avrebbe poi riferito alla vittima che “era stato deciso di pestarlo” e che ciò non avveniva solo per il suo personale parere negativo. Nel maggio scorso, Alfonso Cicerone è accusato di aver ancora minacciato la vittima, mentre Antonio Mancuso avrebbe riferito alla vittima che in cinquemila euro versati mensilmente erano da considerarsi quale affitto dei locali (in realtà già di proprietà dell’imprenditore) e che andavano a decurtare il residuo debito complessivo.

Antonio Mancuso, alla presenza del cognato Giuseppe Cicerone, del nipote Alfonso Cicerone, e di Salvatore Comerci, è poi accusato di aver imposto alla vittima di affiggere alla propria attività di arredamenti il cartello “Vendesi”. Alfonso Cicerone, inoltre, in vista della scadenza del giugno scorso, avrebbe riferito alla vittima che Antonio Mancuso era molto arrabbiato per la sua posizione debitoria e che da quel momento in avanti avrebbe assunto un atteggiamento diverso, stabilendo che le comunicazioni relative al pagamento sarebbero avvenute per il tramite di Rocco D’Amico. Sempre nel giugno scorso, Antonio Mancuso avrebbe preteso dalla vittima il pagamento di ulteriori 11.500 euro con nuove minacce di Alfonso Cicerone alla vittima andate avanti sino a fine mese insistendo nelle richieste di denaro già avanzate, anzi pretendendo il 2 luglio scorso ulteriori 1.500 euro di interessi per il mancato tempestivo pagamento della somma di undicimila e 500 euro. Il 5 luglio scorso, poi, altra richiesta di denaro per ulteriori mille euro di interessi in caso di mancato tempestivo pagamento della somma di tredicimila euro, intimando ancora una volta alla vittima di non aprire alcuna della sue attività commerciali qualora non avesse ottemperato al pagamento.

Antonio Mancuso il 6 luglio dello scorso anno, alla presenza e con l’intervento di Alfonso Cicerone, avrebbe poi rappresentato alla vittima che, in caso di ulteriori ritardi nei pagamenti, avrebbe dovuto cedere a lui (o a terzi interessati all’acquisto, da individuare) circa cento metri quadri del negozio di arredamenti gestito dal commerciante (ovvero i locali corrispondenti alle ultime due delle cinque saracinesche del negozio, per un valore di circa 70mila euro), senza alcuna riduzione del residuo debito dovuto a seguito del paventato impossessamento di tali locali. Mancuso e Alfonso Cicerone, non contenti, avrebbero inoltre prospettato alla vittima anche la possibilità di cedere loro l’intero negozio di arredamenti o la tabaccheria da lui gestita. I reati di usura ed estorsione sono aggravati dalle modalità mafiose.

La tentata estorsione agli ambulanti. Francesco D’Ambrosio, Alfonso Cicerone e Rocco D’Amico, sono quindi accusati di altra tentata estorsione per aver cercato l’1 giugno dello scorso anno di farsi consegnare dagli ambulanti senegalesi, che stazionavano in piazza Garibaldi a Nicotera, 50 euro ciascuno per l’occupazione dello spazio pubblico dinanzi al bar di Cicerone. Una pretesa non andata a buon fine.

Il Taranta Festival. Alfonso Cicerone avrebbe poi preteso di imporre agli organizzatori della manifestazione musicale “Taranta Festival” a Nicotera la distribuzione di panini nopn facendo riferimento a persone della frazione Comerconi. Alfonso Cicerone è infatti titolare del bar “Plaza New” ubicato in piazza Garibaldi a Nicotera e quindi direttamente interessato alla somministrazione dei panini durante il Taranta Festival. In sostanza, Alfonso Cicerone non avrebbe gradito che il rappresentante legale dell’associazione portasse gente di Comerconi a distribuire gratis i panini in occasione della manifestazione musicale, tanto da minacciare di prendere a schiaffi tali persone di Comerconi. Da qui l’accusa di tentata estorsione e illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Le nuove accuse. Francesco D’Aloi, Giovanni Iermito, Gabriele Gallone, sono accusati del reato di favoreggiamento personale aggravato dalle finalità mafiose. Avrebbero interrotto il 19 luglio dello scorso anno il funzionamento di una telecamera utilizzata dai carabinieri nell’ambito delle indagini, aiutando così gli indagati ad eludere le investigazioni. L’impossessamento della telecamera comporta per loro anche l’ulteriore accusa di furto aggravato dalle finalità mafiose consistite nel voler agevolare il clan Mancuso.

Nel collegio di difesa figurano gli avvocati: Giuseppe Di Renzo, Francesco Capria, Salvatore Campisi, Antonio Barilari, Annamaria Modugno, Antonio Cosentino, Francesco Sabatino, Giuseppe Grande. Tutti gli indagati avranno ora venti giorni di tempo per chiedere al pm di essere interrogati o presentare eventuali memorie difensive attraverso i rispettivi legali.

