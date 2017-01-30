Si è consegnato questa mattina in Questura accompagnato dal suo legale. Si tratta di un 23enne di Vibo ritenuto tra gli autori delle vessazioni ai danni dei fratelli Gambardella

Accompagnato dal suo legale di fiducia, si è costituito questa mattina negli uffici della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia, Francesco Fortuna, 23enne di Vibo Valentia, pregiudicato, sfuggito il 27 gennaio scorso all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro per estorsione aggravata dalle modalità mafiose e lesioni nei confronti dei fratelli Gambardella.

All’arresto di Rosario Primo Mantino, avvenuto nella mattinata del 27 gennaio, aveva fatto seguito il giorno successivo l’arresto, a Padova, di Rosario Tavella, 27 anni. Sono stati così assicurati alla giustizia tutti e tre i presunti autori del grave episodio delittuoso.

