I poliziotti hanno anche arrestato un altro uomo per resistenza a pubblico ufficiale, sequestrandogli 23,9 grammi di stupefacente. A Tropea una persona è stata segnalata all’autorità amministrativa per detenzione a uso personale

Due arresti a Vibo Valentia e una segnalazione amministrativa a Tropea nel bilancio dei controlli straordinari disposti dal questore. Nel capoluogo la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per evasione dalla detenzione domiciliare e un altro per resistenza a pubblico ufficiale. Nel secondo intervento gli agenti hanno sequestrato 23,9 grammi di stupefacente.

Gli arresti a Vibo Valentia

Secondo quanto riferisce la Questura, il primo uomo era sottoposto alla detenzione domiciliare. Durante una verifica gli agenti non lo hanno trovato in casa. In seguito la Squadra volante lo ha visto rientrare nell’abitazione e lo ha arrestato in flagranza per evasione.

Il secondo arresto è scattato sabato sera in centro. Stando alla ricostruzione della polizia, l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha opposto resistenza quando gli agenti hanno deciso di accompagnarlo in Questura per accertamenti. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato anche denunciato per lesioni aggravate, rifiuto di fornire le generalità, mancata esibizione dei documenti richiesti e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La segnalazione a Tropea e i controlli sulla movida

A Tropea, invece, la polizia ha trovato una persona in possesso di stupefacente e l’ha segnalata all’autorità amministrativa per detenzione a uso personale.

Nel corso della settimana le pattuglie hanno effettuato posti di controllo sulle strade più trafficate e presidiato i luoghi della movida, soprattutto nel fine settimana, per prevenire risse e atti di vandalismo e contrastare lo spaccio e l’abuso di alcol. La Questura riferisce anche di controlli con l’etilometro e di violazioni al codice della strada.