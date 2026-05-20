Prosegue il confronto tra i due Enti: nessuno dei due ha la titolarità sul tratto in questione ma l’obiettivo comune resta quello di «garantire le necessarie condizioni di sicurezza»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra Comune di Vibo Valentia e Provincia di Vibo Valentia, con un «confronto costante» tra amministratori e uffici tecnici, con l’obiettivo di «individuare una soluzione condivisa all’annosa questione del tratto di strada compreso tra Vibo Marina e Bivona, lungo la ex Strada Statale 522, e fatta salva la necessità di ribadire che, al momento, non è definita per nessuno dei due enti la competenza e la titolarità del tratto in questione». É quanto fa sapere l’amministrazione comunale in una nota.
L’iter amministrativo in corso, viene spiegato, «porterebbe alla firma di un protocollo d’intesa, finalizzato ad una collaborazione stabile tra i due enti e Ferrovie dello Stato, che è stata individuata in questi giorni come proprietaria di alcune strutture. L’obiettivo comune dei due enti è quello di garantire necessarie condizioni di sicurezza fino alla definizione della titolarità della strada».
Il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo e il presidente della Provincia Corrado L’Andolina «stanno seguendo con attenzione ogni passaggio, mantenendo un dialogo continuo per accelerare la conclusione dell’iter e arrivare alla sottoscrizione del protocollo».