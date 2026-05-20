Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra Comune di Vibo Valentia e Provincia di Vibo Valentia, con un «confronto costante» tra amministratori e uffici tecnici, con l’obiettivo di «individuare una soluzione condivisa all’annosa questione del tratto di strada compreso tra Vibo Marina e Bivona, lungo la ex Strada Statale 522, e fatta salva la necessità di ribadire che, al momento, non è definita per nessuno dei due enti la competenza e la titolarità del tratto in questione». É quanto fa sapere l’amministrazione comunale in una nota.

L’iter amministrativo in corso, viene spiegato, «porterebbe alla firma di un protocollo d’intesa, finalizzato ad una collaborazione stabile tra i due enti e Ferrovie dello Stato, che è stata individuata in questi giorni come proprietaria di alcune strutture. L’obiettivo comune dei due enti è quello di garantire necessarie condizioni di sicurezza fino alla definizione della titolarità della strada».

Il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo e il presidente della Provincia Corrado L’Andolina «stanno seguendo con attenzione ogni passaggio, mantenendo un dialogo continuo per accelerare la conclusione dell’iter e arrivare alla sottoscrizione del protocollo».