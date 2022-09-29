Il 36enne è stato condannato all’ergastolo per il raid omicida di Nicotera e Limbadi del 2018

Lesioni personali aggravate. Questo il reato per il quale il pm della Procura di Foggia, Giuseppe Murano, ha disposto la citazione a giudizio nei confronti di Francesco Olivieri, 36 anni, detto Ciko, di Nicotera, detenuto per gli omicidi di Michele Valarioti e Giuseppe Mollese ed il ferimento di Vincenzo Timpano, fatti di sangue avvenuti fra Nicotera e Limbadi l’11 maggio 2018 e per i quali anche in appello è stato condannato all’ergastolo. Secondo l’accusa, all’interno del carcere di Foggia Francesco Olivieri con l’uso di alcune forbici avrebbe cagionato lesioni personali ad altro detenuto consistite in una ferita da taglio di un centimetro mezzo all’altezza della palpebra superiore dell’occhio sinistro e una contusione del globo oculare. L’aggravante contestata deriva dalla circostanza che il ferimento sarebbe stato causato da futili motivi e con l’utilizzo di un’arma contundente. L’episodio porta quale data di commissioni il 23 febbraio dello scorso anno. L’’inizio del processo per Francesco Olivieri – difeso dall’avvocato Francesco Schimio – è stato fissato per ilo 6 dicembre prossimo.

