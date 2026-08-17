Controlli a tappeto dalla Costa degli Dei alle Serre. Due persone denunciate perché trovate con coltelli vietati, sequestrata droga e accertate violazioni al Codice della strada

Sono 1.217 le persone identificate e 560 i veicoli controllati nel corso del dispositivo straordinario predisposto dalla Polizia di Stato nel Vibonese durante il fine settimana di Ferragosto. I servizi, avviati già alla vigilia della festività e proseguiti anche nella giornata successiva, hanno interessato il capoluogo, la Costa degli Dei e l’entroterra, con un rafforzamento particolare nelle località maggiormente affollate da residenti e turisti.

Il bilancio comprende anche due persone denunciate in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere, dopo essere state trovate in possesso di coltelli vietati. Nel corso delle attività è stata inoltre sequestrata sostanza stupefacente, con contestazioni amministrative per uso personale e conseguenti segnalazioni all’autorità amministrativa. Accertate anche diverse violazioni al Codice della strada.

Controlli dalla costa alle Serre

La presenza delle forze dell’ordine è stata rafforzata lungo tutta la fascia costiera, interessata anche quest’anno da un consistente afflusso turistico, ma anche nelle località montane delle Serre.

A Tropea e nelle zone limitrofe un ruolo centrale è stato svolto dal Posto fisso di Polizia, mentre a Vibo Valentia, compresa Vibo Marina, i servizi sono stati assicurati dalle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dagli altri equipaggi della Questura. Nell’entroterra sono stati invece impegnati gli uomini del Commissariato di Serra San Bruno.

Particolare attenzione è stata riservata alle ore serali e notturne, con controlli concentrati nei luoghi della movida e nelle vicinanze degli esercizi pubblici maggiormente frequentati. Numerosi anche i posti di controllo predisposti in città e sulle principali strade di accesso alle località turistiche.

Movida, alcol e droga sotto osservazione

L’obiettivo del dispositivo era prevenire le principali situazioni di rischio legate alle giornate di maggiore affluenza: abuso di alcol, somministrazione di bevande alcoliche ai minori, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, risse, danneggiamenti, vandalismi e altri episodi di illegalità.

Nel corso dei servizi sono state inoltre controllate numerose persone sottoposte a obblighi di legge. Complessivamente, dunque, l’attività ha portato all’identificazione di oltre 1.200 persone e al controllo di centinaia di mezzi, oltre alle denunce, ai sequestri e alle contestazioni amministrative.

Rafforzata anche la vigilanza sulle strade

Il dispositivo ha riguardato anche la sicurezza della circolazione. In considerazione dell’intenso traffico registrato sulla viabilità ordinaria e autostradale nel periodo di Ferragosto, sono stati potenziati i servizi della Polizia Stradale, con l’obiettivo di prevenire incidenti e comportamenti di guida pericolosi.

Alle attività hanno collaborato anche le Polizie locali dei principali centri della provincia, in particolare quelle di Vibo Valentia, Pizzo, Tropea e Serra San Bruno, contribuendo al presidio di un territorio che proprio nei giorni centrali di agosto registra uno dei picchi annuali di presenze e spostamenti.