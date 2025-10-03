Modifiche alla circolazione dei treni sono in programma dal 5 al 24 ottobre, per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Lamezia Terme.

I treni Frecciarossa e Frecciargento delle relazioni Reggio Calabria-Roma-Milano-Torino, Reggio Calabria-Venezia e Sibari-Bolzano subiranno modifiche di orario, anche con anticipi e allungamento dei tempi di viaggio.

Anche alcuni treni Intercity e Intercity Notte delle linee Reggio Calabria-Roma/Torino/Milano e Sicilia-Roma/Milano subiranno modifiche d’orario - anche con anticipi di partenza - e di fermate, con un aumento dei tempi di viaggio.

Per quanto riguarda i treni del Regionale di Trenitalia sulla Tirrenica subiranno modifiche d’orario, anche con anticipi di partenza e limitazioni di percorso, nella tratta Reggio Calabria-Lamezia Terme-Paola-Cosenza. Per garantire la mobilità, sono previsti nuovi treni tra Reggio Calabria e Rosarno e bus dedicati tra Rosarno e Lamezia Terme Centrale, con fermata intermedia a Vibo Pizzo.

La rimodulazione dell’offerta regionale interesserà anche i treni della relazione Reggio Calabria-Lamezia Terme via Tropea, della Lamezia-Catanzaro Lido e della Villa San Giovanni-Melito Porto Salvo.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.

In particolare, saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico di un viadotto nella tratta Eccellente – Vibo Pizzo. L’intervento consiste nella demolizione e successiva ricostruzione di un binario, dopo averne impermeabilizzato l’impalcato.