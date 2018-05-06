A darne notizia ufficiale è la Fondazione voluta dalla mistica Natuzza Evolo. Il vescovo di Mileto presenzierà alla celebrazione della messa

Il tradizionale raduno dei Cenacoli mariani sorti in tutto il mondo su input della mistica Natuzza Evolo si svolgerà regolarmente come ogni anno. Vengono dipanati i dubbi riguardo alla Festa della Mamma in programma il prossimo 13 maggio a Paravati nella “Villa della Gioia”. A farlo, sul suo sito ufficiale, la stessa Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”. Davvero una bella notizia per i tanti figli spirituali dell’umile donna morta nel giorno di Ognissanti del 2009, preoccupati per l’evolversi dello scontro in atto, conseguente alle mancate riforme dello statuto. “Il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Luigi Renzo – si legge nella lettera d’annuncio – ha risposto all’invito del presidente della Fondazione Pasquale Anastasi, confermandogli che «sarà felice presenziare alla celebrazione della Santa Messa nello spiazzo della Villa della Gioia», in occasione del 13 maggio prossimo, festa della Mamma e del 31° anniversario della nascita della Fondazione confermando alla stessa solo «le facoltà precedentemente concesse a riguardo della raccolta delle offerte».

Il presule, riprendendo le parole del presidente Anastasi, nella risposta si è detto anche certo che quella che ci si accinge a vivere “sarà una giornata significativa, ed aggiungo attesa, per ringraziare la Madonna del dono di quest’opera, per incrementare la devozione al Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime e per chiedere a Dio, per mezzo della Madonna, e di Mamma Natuzza, il dono dell’unità e della pace”, insieme alla gioia di metterci tutti nelle mani del Signore e della Chiesa». La Festa della Mamma, come ogni anno, prenderà il via alle ore 9.30 con la processione delle Effige della Vergine “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” per le vie del paese. Alle 10.30 è prevista la solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Renzo sul sagrato della Grande chiesa. La lettera di annuncio si conclude ribadendo che “tutti siamo invitati a questo evento di grazia, in comunione con Natuzza e tutte le mamme”.



