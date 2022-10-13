Le truffe, per un totale di circa 28mila euro, sono state commesse ai danni di persone residenti in varie regioni italiane fra il 2018 e il 2022

I carabinieri della Stazione di Vibo Marina e la Aliquota della Guardia di finanza della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Vibo Valentia hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare in carcere a carico di un pregiudicato del luogo, Rocco Foti – 40 anni, di Vibo Marina – presunto autore di oltre venti truffe, per un totale di circa 28mila euro, commesse in danno di persone residenti in varie regioni italiane fra il 2018 e il 2022. Il modus operandi prevedeva l’inserzione, su noti portali del settore, di offerte per case vacanze a Tropea e Cortina d’Ampezzo in realtà inesistenti.

Gli interessati visionata l’offerta contattavano quindi l’inserzionista tramite telefono e questi raggirandoli li induceva a versare una caparra su conti correnti a lui riconducibili, variabile da poche decine a qualche migliaio di euro, per bloccare l’immobile. In alcune occasioni la trattativa era resa ancora più credibile dalla stipula di finti contratti di locazione. Solo il finale era sempre uguale per tutti. Una volta giunti sul posto dell’agognata vacanza non c’era traccia dell’alloggio pubblicizzato né tanto meno del locatore che, ovviamente, risultava irreperibile. Tutte le denunce sono state riunite in un unico procedimento, al fine – spiegano gli inquirenti – di fare emergere la gravità delle violazioni che se trattate singolarmente non avrebbero potuto raggiungere una soglia tale di pericolo da giustificare la provazione della libertà personale del presunto colpevole. Le indagini intanto proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento in ulteriori analoghi fatti. Rocco Foti è difeso dall’avvocato Salvatore Sorbilli.

