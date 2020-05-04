L’arma, perfettamente funzionante, era stata nascosta in un tubo di plastica a sua volta occultato in un’area boschiva. In un’altra località ritrovate dai carabinieri numerose munizioni

I carabinieri delle Stazioni di Soriano Calabro e San Nicola da Crissa, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” di Vibo, nel corso di diversi servizi perlustrativi in aree boschive della giurisdizione della Compagnia di Serra San Bruno, hanno rinvenuto un fucile ed alcune munizioni.



In particolare, durante un controllo in un’area boschiva in località “Cucuzzella” di Vallelonga, i carabinieri hanno rivenuto, ben occultate in un casolare rurale disabitato, un sacco di plastica con 60 munizioni di calibro 12 e 20, a pallettoni, in buono stato di conservazione. Sono in corso accertamenti in merito al proprietario del terreno e del casolare per verificare la proprietà del munizionamento rinvenuto. [Continua]

In località “Comunella” di Ariola, frazione di Gerocarne, i carabinieri Cacciatori unitamente ai militari della Stazione di Soriano hanno rinvenuto, nascosto in quell’area boschiva, ben occultato in un tubo interrato, un fucile doppietta, calibro 12, marca Kettner con relativo munizionamento (10 cartucce stesso calibro). Il fucile è risultato matricolato ed i successivi accertamenti hanno permesso di verificare che l’arma era stata rubata in provincia di Pavia nel 2010. Il fucile è stato trovato funzionante ed in perfette condizioni. Il tutto è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti investigativi.