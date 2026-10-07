In merito alla fuga di gas verificatasi martedì 6 ottobre nei pressi del liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia e alle ricostruzioni pubblicate nelle scorse ore, riceviamo e pubblichiamo integralmente una precisazione della società Redel. L’azienda chiarisce di essere estranea al cantiere di via degli Artigiani e ai lavori durante i quali è stata danneggiata la condotta del metano.

La precisazione

«In merito agli articoli pubblicati sulla fuga di gas verificatasi ieri a Vibo Valentia nei pressi del Liceo "Berto", la direzione dell'azienda REDEL precisa di essere completamente estranea al cantiere di via Artigiani e all'esecuzione dei lavori stradali che hanno causato il danneggiamento della condotta del metano.

Il nome dell'azienda è stato erroneamente accostato all'evento nelle prime ricostruzioni giornalistiche. Pur consapevoli che si sia trattato di una svista in un momento di concitazione della cronaca, e ribadendo il massimo rispetto per il lavoro dei colleghi impegnati nel cantiere, REDEL ci tiene a ristabilire la correttezza dei fatti a tutela della propria immagine professionale».