Sentenza del Tribunale collegiale di Palmi nell’ambito dell’inchiesta denominata “Trailer Fee”, coordinata dalla Procura di Vibo Valentia e condotta dai carabinieri della Compagnia di Vibo nel 2021 prima del trasferimento degli atti a Palmi per competenza territoriale. Gli imputati sono finiti sotto processo poiché accusati – a vario titolo – dei reati di estorsione consumata e tentata (con il cosiddetto metodo del “cavallo di ritorno”, cioè soldi in cambio della restituzione del mezzo rubato), ricettazione, detenzione illegale e porto abusivo di arma da fuoco.

Queste le singole condanne: assoluzione per Angelo Bartone, 51 anni, di Paravati di Mileto (la Procura aveva chiesto la condanna a 7 anni in quanto rispondeva pure della detenzione di una pstola); 5 anni per Pietro Bellocco, 43 anni, di Rosarno (chiesti 9 anni); 5 anni per Giovanni Sesini, 36 anni, di Rosarno (chiesti 6 anni e 6 mesi); 5 anni per Rocco Restuccia, 39 anni, di Rosarno (chiesti 5 anni e 6 mesi); 5 anni per Antonio Cacciola, 58 anni, di Rosarno (chiesti 5 anni).

L’attività investigativa scaturisce dalla denuncia di un furto consumato a Mileto. Significativo il ruolo attivo tenuto dalla vittima, che ha fornito aperta collaborazione ai carabinieri consentendo agli investigatori una rapida ed efficace attività di riscontro, che ha portato all’identificazione degli imputati.

Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe agito fra il Vibonese e la Piana di Gioia Tauro adottando il cosiddetto metodo del “cavallo di ritorno”. In particolare, l’attività investigativa è scaturita dalla denuncia del furto di un rimorchio di autoarticolato, consumato nel maggio 2020 a Mileto.

Fra i difensori degli imputati ci sono gli avvocati: Tommaso Zavaglia (per Angelo Bartone, l’unico assolto), Giuseppe Alvaro, Mariangela Borgese, Franco Collia, Domenico Infantino.