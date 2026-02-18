È stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere un uomo di nazionalità polacca, deferito in stato di libertà dalla Polizia di Stato al termine di un intervento scattato a seguito della denuncia di una cittadina. L’episodio si è verificato a Tropea, dove una donna aveva segnalato il furto del proprio monopattino. I poliziotti del Posto Fisso di Polizia cittadino hanno avviato un’immediata attività d’indagine che, sulla base degli elementi raccolti, ha consentito di rintracciare e identificare il presunto autore nei pressi di un esercizio commerciale del centro.

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso agli agenti di rinvenire, all’interno, il monopattino oggetto di furto. Nel mezzo sono stati trovati anche un coltello a serramanico di genere vietato e una mazza da baseball in alluminio. Il coltello e la mazza sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il monopattino è stato restituito nell’immediatezza alla legittima proprietaria. La donna si è complimentata con gli operatori per il tempestivo intervento, ringraziandoli per la professionalità dimostrata.

Considerata la pericolosità manifestata e la turbativa alla sicurezza pubblica arrecata, il Questore, al termine dell’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti dell’uomo il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Tropea per tre anni. Il foglio di via è una misura di prevenzione adottata dal Questore nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di comportamenti idonei a turbare la sicurezza pubblica in un determinato Comune. Il provvedimento impone di non fare ritorno nel territorio indicato senza preventiva autorizzazione dell’Autorità, pena la reclusione da sei a diciotto mesi e una multa fino a 10 mila euro.