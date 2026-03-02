Una cucciola di circa quattro mesi soccorsa sul ciglio della strada e curata gratuitamente. Il racconto della volontaria Michela: «Efficienti e tempestivi». Ora la micia cerca casa

Una gattina di pochi mesi, investita e lasciata sul ciglio della strada nella zona di Moderata Durant, è stata salvata grazie all’intervento del Servizio veterinario dell’Asp di Vibo Valentia. A raccontare l’episodio è Michela Staglianò, volontaria dell’associazione Cuore Randagio.

«Stavamo rientrando a casa quando abbiamo notato una cucciola immobile sul bordo della carreggiata. Respirava, ma le auto la sfioravano», riferisce. Insieme alla figlia quindicenne Anna Maria, anche lei volontaria, si è avvicinata all’animale: la gattina perdeva sangue dal naso e dalla bocca e non riusciva ad alzarsi. Una zampetta anteriore non poggiava a terra.

Le due donne hanno contattato l’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, che le ha messe in comunicazione con l’area veterinaria dell’Asp. «Ho parlato con il dottore Pietro Ruffa, veterinario dell’Asp, che ci ha detto di portare subito il felino in ambulatorio». Ad attenderle c’era anche la responsabile del servizio veterinario, Stefania Mazzeo.

La cucciola è stata visitata, stabilizzata e idratata. Le condizioni apparivano serie: decisive sarebbero state le successive 48 ore. Dopo le prime cure, la gattina è stata riportata a casa per l’osservazione. Trascorsi due giorni, è tornata in ambulatorio per una nuova visita e la terapia antibiotica.

«È sopravvissuta miracolosamente all’incidente. Se fosse rimasta sul ciglio della strada sarebbe certamente morta», sottolinea Michela, che ha voluto ringraziare pubblicamente i veterinari dell’Asp di Vibo Valentia per la professionalità e la disponibilità dimostrate. «Il servizio funziona. La mia è stata un’esperienza positiva e la gattina è stata curata senza alcuna spesa».

La cucciola, ribattezzata Susy, ha circa quattro mesi. Nei prossimi giorni sarà vaccinata e sterilizzata. È ancora intimorita dall’accaduto e trascorre gran parte del tempo nella sua cuccetta. Michela e la figlia non potranno tenerla: in casa hanno già un cane e tre gatti, tutti recuperati dalla strada.

Da qui l’appello: «Invito la popolazione a non girarsi dall’altra parte quando vede animali feriti o in difficoltà. E per Susy cerchiamo una famiglia».

Chi fosse interessato all’adozione può contattare l’associazione Cuore Randagio di Vibo Valentia al numero 3931893600.