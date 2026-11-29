«Per come ragiono io, abolirei dal vocabolario della lingua italiana condono, amnistia e indulto. In uno Stato serio, nel 2026, in un Stato efficiente, democratico, libero, moderno non devono esistere questi termini. Parlare di amnistia, di indulto, vuol dire che chi ha governato nei decenni passati non ha investito in giustizia, non ha pensato ad uno sistema di efficienza, ha continuato a trascinarsi e non affrontare i problemi». Lo ha affermato il procuratore del tribunale di Napoli Nicola Gratteri, commentando le forme di sanatoria edilizia presentate della maggioranza di governo nell'ambito della manovra finanziaria. Le dichiarazioni durante la presentazione del suo libro “50 anni di 'ndrangheta. Dentro l'organizzazione criminale più potente d'Italia” durante Book City a Milano.

Contrario al Ponte sullo Stretto

Presentando il suo nuovo saggio sulla criminalità organizzata, il magistrato ha parlato anche del Ponte sullo Stretto: «Io sono contrario. Prima del Covid traghettavano 3,5 milioni di auto, dopo il Covid 1,6 milioni, tra 10 anni ci saranno meno di un milione. Non c'è più questa necessità di un ponte. Costerà minimo 20 miliardi di euro ed è un progetto di 20 anni fa, per costruirlo ce ne vogliono 20. Quando è pronto è già vecchio di 40 anni».

«Su De Gennaro? Non rispondo»

«Non rispondo e non parlo mai di indagini in corso, questa è un qualcosa che sentiremo e leggeremo ancora per mesi»: si è limitato poi a dire il procuratore di Napoli Nicola Gratteri a una domanda sul suicidio dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro.

Nordio: «Nordio? Non condivido nemmeno il 5% di quello che dice»

Parlando poi di Nordio Gratteri ha detto «che è un tipo simpatico, ma la pensiamo in modo assolutamente opposto in quello che è l'approccio alla soluzione dei problemi della giustizia. Affettuosamente gli ho detto che sarebbe stato un buon ministro della Cultura. È un uomo di buone letture, ama molto Shakespeare, è una persona gradevolissima. Solo che non condivido nemmeno il 5% di quello che dice».

Nel caso dell'aumento degli stipendi, «c'è un automatismo per legge - ricorda -: in base all'inflazione e in base alla media degli stipendi aumenta quello del magistrato. Negli anni passati non ci hanno fatto questo adeguamento e quindi molti magistrati hanno fatto ricorso e il Consiglio di Stato ha detto che questi soldi sono dovuti. Allora la presidente Meloni, non so se l'ha pensato lei o è stata consigliata male, ha detto 'no, io non pago'. Ma se c'è una sentenza deve essere seguita, non si può interpretare. E se c'è crisi - aggiunge - perché ad aprile 2026 i funzionari di Palazzo Chigi hanno avuto un rinnovo di contratto e un aumento di 540 euro? Dov'è la coerenza? Io ho detto: se c'è crisi toglietemi mille euro dallo stipendio, però poi proporzionalmente a chi guadagna di più, togliete mille euro di più, ci sono funzionari pubblici che guadagnano 380mila euro l'anno».

