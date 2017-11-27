Il sinistro si è verificato nei pressi del cimitero del piccolo centro delle Preserre vibonesi. Sul posto carabinieri, personale del 118 e l’elisoccorso

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina a Soriano. Coinvolte due autovetture, un’Audi A4 e una Fiat Punto, che si sono scontrate frontalmente mentre procedevano sulla Sp 73 nei pressi del bivio con la Sp 90.

Nell’impatto, il conducente della Fiat Punto, Giorgio Pistininzi, 29enne di Stilo, nel Reggino, è deceduto. La sua fidanzata, Aurora Zaffino, 24enne di Gerocarne, è rimasta gravemente ferita. Sul posto, personale del 118 e i carabinieri del Nucleo radiomobile di Serra San Bruno, della locale Stazione e del Cio di Vibo Valentia. La giovane ferita è stata trasferita all’ospedale di Catanzaro a bordo di un’eliambulanza. Le sue condizioni appaiono preoccupanti. Illeso il conducente dell’altra autovettura, un 20enne di Serra San Bruno.

All’origine del grave incidente vi sarebbero le condizioni dell’asfalto, reso viscido dalle abbondante pioggia caduta in queste ore nel Vibonese.