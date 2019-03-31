Tutti gli articoli di Cronaca
Un grave atto intimidatorio è stato perpetrato, la notte scorsa, ai danni di un assessore comunale di Filandari, Giuseppe Antonio Artusa, 61 anni. Ignoti, dopo aver esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della saracinesca del garage della sua abitazione, ad Arzona, provocando danni alla vettura che si trovava all’interno, hanno dato fuoco ad una seconda automobile parcheggiata all’esterno, distruggendola. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e i carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini del caso. Non si esclude al momento alcuna ipotesi alla base della grave intimidazione non ultima quella riconducibile all’attività politica di Artusa, eletto nella maggioranza guidata dal sindaco Rita Fuduli alle ultime elezioni comunali del giugno 2018 e successivamente nominato assessore con le deleghe ad Urbanistica, Personale, Sport, Rapporti con le opposizioni, Assetto del territorio.