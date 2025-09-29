Ora è ricoverato nel reparto di rianimazione neonatale dell’Annunziata. Da venerdì accusava febbre alta e dissenteria. Questa mattina la corsa allo Jazzolino dove sarebbe stato rianimato dopo un arresto cardiaco

Sono molto gravi le condizioni del bambino vibonese di soli quattro mesi, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. Secondo quanto si è appreso, il piccolo già da venerdì scorso avrebbe accusato febbre alta accompagnata da vomito e dissenteria trattata, su indicazione del pediatra, con antivirali e tachipirina senza esiti apprezzabili. Questa mattina i genitori si sono rivolti al presidio ospedaliero di Vibo Valentia dove il neonato sarebbe andato in arresto cardiaco. I sanitari con una manovra di emergenza sono riusciti a recuperare il battito e a predisporre il trasferimento urgente in elicottero verso l'Annunziata di Cosenza dove ora si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva neonatale. Sempre da fonti dell’Annunziata, si apprende che viene ipotizzato uno shock da disidratazione all’origine del grave malore.