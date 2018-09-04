<p>Cerimonia di avvicendamento oggi alla la<strong> caserma “G. Vizzari” di Vibo Marina</strong> al comando del <strong>Reparto Operativo Aeronavale di Vibo</strong> Valentia, tra il <strong>colonnello Domenico Tavone,</strong> trasferito al centro di aviazione della Guardia di Finanza di Pratica di Mare (Pomezia) con l’incarico di capo di Stato maggiore e<strong>d il tenente colonnello Alberto Catone,</strong> proveniente dal Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini. Alla cerimonia ha presenziato il <strong>comandante regionale Calabria della Guardia di Finanza</strong>, generale di Divisione, <strong>Fabio Contini,</strong> il comandante provinciale di Vibo Valentia, i comandanti dei reparti aerei e navali dipendenti dal Roan, il personale del Reparto operativo aeronavale e della stazione navale ed infine i finanzieri in congedo della locale sezione A.N.F.I.. Il <strong>colonnello Domenico Tavone lascia l’incarico dopo due anni</strong> di intensa ed esaltante attività, costellata da numerosi e brillanti risultati di servizio, tra i quali spicca l’operazione antidroga “Rio de Janeiro” conclusasi con il sequestro di circa 400 chili di cocaina in arrivo a Gioia Tauro. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28699"></div>\n\nNel suo <strong>saluto di commiato,</strong> il <strong>colonnello Tavone</strong> ha voluto ringraziare espressamente oltre al comandante regionale, tutti gli uomini e le donne del Reparto operativo aeronavale che con il loro entusiasmo ed il lavoro di squadra hanno reso il reparto davvero speciale. Il <strong>nuovo comandante Alberto Catone</strong>, nel mostrare orgoglio e soddisfazione per l’incarico che si accinge a ricoprire, ha espresso l’auspicio ed il desiderio che le donne e gli uomini del Reparto Operativo Aeronavale continuino nella stessa direzione e <strong>con lo stesso impegno il percorso avviato</strong> e tracciato dal suo predecessore. Il nuovo comandante, specializzato navale, ha prestato servizio in analogo incarico alle sedi di Venezia, Napoli e Rimini. Ha <strong>comandato inoltre unità navali d’altura della Guardia di Finanza,</strong> tra le quali il pattugliatore P02 Vizzari e il Guardacoste G.105 Ballali. Durante i due anni di Comando del <strong>colonnello Domenico Tavone</strong>, le fiamme gialle della<strong> componente aeronavale regionale si sono contraddistinte per la mirata e qualificata presenza sul territorio</strong> a difesa degli interessi economico – finanziari dello Stato a tutela della collettività, il diuturno impegno del dispositivo aeronavale in mare per il <strong>contrasto ai traffici illeciti di ogni genere</strong> ed il supporto ai reparti territoriali per mirate e qualificate attività investigative. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28700"></div>\n\nSono stati, infatti, conseguiti importanti e lusinghieri risultati di servizio in tutti i campi d’azione del Corpo, con particolare riferimento al<strong> traffico di sostanze stupefacenti via mare e contrasto alla coltivazione illegale di cannabis</strong> sul territorio, <strong>violazioni alle normative doganali e tributarie</strong> e non da ultimo, quello <strong>dell’immigrazione clandestina</strong> ove sono state sviluppate e attuate innovative tecniche di indagine ex post mirate ad individuare le organizzazioni criminali a monte dei predetti traffici. Il colonello Domenico Tavone ha altresì sovrinteso l’importante cambiamento introdotto con l’entrata in vigore del Decreto Madia, D.Lgs. 177/2016, indirizzando i propri militari specializzati verso le nuove funzioni di polizia del mare attribuite alla componente aeronavale. Durante la cerimonia, il <strong>comandante regionale, generale Fabio Contini,</strong> ha espresso parole di plauso e ringraziamento per l’operato del <strong>colonnello Domenico Tavone</strong> e per i brillanti risultati conseguiti sotto il suo Comando. Ha inoltre augurato un<strong> buon lavoro al nuovo comandante</strong>, tenenente colonnello Alberto Catone, in considerazione del complesso scenario operativo calabrese nel quale la componente aeronavale del corpo della Guardia di Finanza è chiamata ad <strong>operare quotidianamente in prima linea. </strong><strong><br />\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28701"></div>\n\n </strong> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28702"></div>\n\n </p>\n\n \n\n<p> </p>