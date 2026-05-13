Il ragazzo si trovava sullo stesso volo della donna deceduta per via del virus. Gli accertamenti erano stati disposti dal Ministero della Salute: negativi anche il britannico ricoverato a Milano e una turista a Messina

È negativo all’hantavirus, Federico Amaretti, il giovane marittimo di Villa San Giovanni posto in quarantena precauzionale perché presente sullo stesso volo Klm della donna sudafricana poi deceduta a causa del virus.

Nelle scorse ore, infatti, sugli italiani presenti sul volo del 25 aprile il Ministero della salute aveva disposto dei controlli. Le analisi sono state effettuate direttamente nell’abitazione del ragazzo e successivamente inviate allo Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, unico centro italiano autorizzato a processare questo tipo di campioni. Il giovane, comunque, non presentava sintomi.

La nota del Ministero

Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani.