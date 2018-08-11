Passano ai domiciliari. In casa trovati anche 82mila euro in contanti ed una banconota falsa. La droga nascosta nel vano motore dell'auto

Lasciano il carcere e passano agli arresti domiciliari Salvatore Delia, 44 anni, e Valentino Delia, di 42 anni, di Nicotera, arrestati il 2 giugno scorso. Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Gabriella Lupoli, ha infatti accolto la richiesta e le argomentazioni difensive sostenute dall’avvocato Francesco Muzzopappa.

Sono accusati di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno trovato in casa dei Delia banconote per 82mila euro conservate in alcuni barattoli.

Una banconota da 20 euro è risultata inoltre falsa. Estese le perquisizioni, nel vano motore dell’auto è stato poi trovato un borsello con all’interno hashish e marijuana, oltre 250 grammi, più un bilancino di precisione.