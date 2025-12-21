All’Istituto Comprensivo Azaria Tedeschi di Serra San Bruno, si è svolto un incontro formativo promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri, a cui hanno preso parte circa 200 alunni delle classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

A relazionare è stato il Capitano Pierantonio Tarantino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno, che ha guidato i giovani partecipanti alla scoperta delle principali articolazioni e specialità dell’Arma, con particolare riferimento al 4º Reggimento Carabinieri a Cavallo e al comparto Radiomobile, illustrando anche l’evoluzione storica dell’Istituzione.

Durante l’incontro sono state affrontate tematiche di grande attualità e interesse sociale, come bullismo e cyberbullismo, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani la cultura della legalità, il rispetto delle regole e l’uso consapevole degli strumenti digitali. In tale contesto, è stato distribuito il “bullizzometro”, strumento didattico utile per supportare le attività di sensibilizzazione.

La giornata ha previsto anche una fase operativa, con l’allestimento di postazioni tematiche che hanno consentito agli studenti di osservare da vicino le dotazioni e le modalità operative dell’Arma. Particolare attenzione è stata dedicata all’attività del personale radiomobile, con esposizione dell’autoradio e dell’equipaggiamento in dotazione, e al personale ippomontato del 4º Reggimento Carabinieri a Cavallo, illustrando i servizi di controllo del territorio, il pattugliamento in aree impervie e le attività di rappresentanza.

Una postazione specifica ha poi mostrato le tecniche di investigazione e repertazione: è stata simulata una scena del crimine, con spiegazioni sulle modalità di rilievo delle impronte digitali e di conservazione delle tracce secondo procedure operative di base.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma di educazione alla legalità e prossimità istituzionale promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri, volto a rafforzare il rapporto di fiducia con le giovani generazioni sul territorio.