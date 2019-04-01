Sanitari e periti corrotti dai due mafiosi di Vibo con rolex, materassi, televisori, tappetti e persino prosciutti, vini e formaggi. Le accuse agli avvocati

Per ottenere i favori di Luigi Ambrosio, direttore sanitario della clinica “Villa Verde” di Donnici, Andrea Mantella avrebbe sborsato in totale circa 100mila euro, fra denaro contante e regali: divani, tappeti per il B&B di San Fili del direttore sanitario, e poi orologi di marca rolex da cinquemila euro, televisori a schermo piatto da 22 e 32 pollici, materassi, una Mercedes e persino dieci condizionatori. Ma anche generi alimentari come formaggi e prosciutti, oltre a vini pregiati. Con tale “sistema”- che costa a Luigi Ambrosio ed a Mantella l’accusa di concorso in corruzione – Andrea Mantella sarebbe riuscito a far scrivere sui referti sanitari che erano necessari per lui dei “ricongiungimenti familiari” a Vibo da tenersi nei week – end.

Ecco così il rientro a Vibo Valentia da parte di Andrea Mantella intorno al 2009, stesso periodo nel quale Francesco Scrugli (braccio destro di Andrea Mantella ed ucciso nel marzo 2012 a Vibo Marina dal clan Patania di Stefanaconi, alleato al boss Pantaleone Mancuso, detto “Scarpuni”) veniva invece spostato dal quarto piano di “Villa Verde” al secondo piano al fine di muoversi più agevolmente, grazie ad una telefonata di “rimprovero” che Mantella racconta di aver fatto al dottore Ambrosio. In particolare, il dottore Luigi Ambrosio è accusato di essersi interessato personalmente alla redazione della consulenza tecnica di parte in favore di Andrea Mantella e della sua sottoscrizione di parte ad opera del dottore Domenico Buccomino, 66 anni, di Cosenza, che avrebbe ricevuto duemila euro da Mantella. Su tale somma, il dottore Ambrosio avrebbe trattenuto 500 euro. Nella relazione del 3 marzo 2009, Domenico Buccomino è così accusato di aver falsamente attestato di aver proceduto ad una visita psichiatrica su Mantella nella clinica Villa Verde, pur non avendolo incontrato. [Continua dopo la pubblicità]

I summit di ‘ndrangheta a Villa Verde. Tali condotte costano al dottore Luigi Ambrosio anche l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. In particolare, l’allora medico responsabile della struttura sanitaria si sarebbe attivato per far avere ad Andrea Mantella e Francesco Scrugli dei documenti di identità di persone malate ricoverate in clinica. Documenti che sarebbero stati utilizzati da Mantella e Scrugli – lì detenuti in regime di arresti domiciliari – per attivare delle schede telefoniche a nome di altri soggetti, da impiegare per comunicare indisturbati con gli altri membri del clan. Il dottore Ambrosio, è poi accusato di aver messo a disposizione di Andrea Mantella la clinica Villa Verde di Donnici, consentendo che al suo interno si tenessero dei veri summit di ‘ndrangheta con i sodali – provenienti da Vibo Valentia – che si sarebbero qui recati a più riprese per ricevere ordini da Andrea Mantella, ottenendo un’apposita stanza per le riunioni, una stanza per il pernottamento e le chiavi di un ascensore riservato al personale. Le condotte contestate coprono in questo caso un arco temporale che va dal 2007 al 2010.



Gli avvocati Salvatore Staiano e Giuseppe Di Renzo – di concerto con Andrea Mantella – sono quindi accusati di aver depositato in data 8 giugno 2009 nella cancelleria della Corte d’Appello di Catanzaro un’istanza di revoca della misura cautelare in carcere, allegando la falsa consulenza tecnica, finalizzata ad ottenere l’immediata scarcerazione di Mantella, ottenuta il 10 giugno 2009. Che le perizie fossero false lo dichiarano a verbale lo stesso Mantella – dal maggio del 2016 collaboratore di giustizia – e Samuele Lovato, anche lui collaboratore di giustizia, affiliato al clan Forastefano di Cassano allo Jonio e soggetto che ha condiviso un comune periodo di detenzione nella clinica Villa Verde insieme a Mantella. In questo caso, l’accusa per Andrea Mantella, per gli avvocati Salvatore Staiano e Giuseppe Di Renzo, per Luigi Ambrosio e Domenico Buccomino è quella di concorso in frode processuale. Le contestazioni sono aggravate dalla finalità di agevolare un clan mafioso e coprono un arco temporale che va dal 3 marzo 2009 sino al giugno 2009. Reati, quindi, vicini alla prescrizione.

Concorso in corruzione, aggravata dalle finalità mafiose, l’accusa che viene invece mossa – in concorso fra loro – ad Andrea Mantella, all’avvocato Salvatore Staiano ed al perito del gip di Catanzaro, Silvana Albani, 69 anni, di Camerino. La dottoressa, al fine di verificare le condizioni di salute di Francesco Scrugli, avrebbe ricevuto da Andrea Mantella e dallo stesso Scrugli – secondo l’accusa per il tramite dell’avvocato Salvatore Staiano – la promessa di una somma di denaro ed altre utilità, allo scopo di redigere un elaborato peritale attestante una patologia inesistente. Il tutto per favorire Francesco Scrugli. Contestazione che copre un arco temporale che va dal 21 luglio 2009 al 31 agosto 2009. Il reato di falsa perizia, aggravato dalle finalità mafiose, viene poi contestato – in concorso fra loro – ad Andrea Mantella, all’avvocato Giuseppe Di Renzo, all’avvocato Salavtore Staiano ed alla dottoressa Silvana Albani. Al centro di tale contestazione, sempre la perizia della dottoressa Silvana Albani – nominata dal gip distrettuale – la quale avrebbe falsamente attestato, secondo l’accusa, che le condizioni di salute di Scrugli erano incompatibili con il regime carcerario.

