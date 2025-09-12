Giuseppe Ceravolo sollecita interventi di pulizia e manutenzione: «Sacchi di immondizia accumulati da giorni e fontana non funzionante, il Comune risponda alle mie pec e si attivi»

Rifiuti e degrado nei pressi della stazione di Vibo Marina. Un quadro desolante quello segnalato da Giuseppe Ceravolo, ex ferroviere ed ex presidente dell’associazione Corrado Alvaro. In particolare, Ceravolo ha richiesto l’intervento dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Romeo per restituire decoro all’area adiacente l’infrastruttura.

La stazione, fa rilevare l’ex ferroviere, non rappresenta semplicemente un luogo di passaggio ma biglietto da visita per i tanti turisti che, specie nel periodo estivo fanno tappa nella popolosa frazione di Vibo: «Da anni - scrive l'ex ferroviere che nei giorni scorsi si era rivolto al sindaco Romeo e all'assessore con delega all'urbanistica sollecitando un’azione incisiva a beneficio del quartiere - mi interesso ai beni di proprietà Ferrovie dello Stato e alle stazioncine ferroviarie che abbracciano la nostra costa denominata Degli dei (se gli dei potessero parlare…) e porto da sempre in risalto le anomalie e brutture».

«Oggi - aggiunge Ceravolo - non potevo soprassedere dal momento che ho terminato la mia carriera in questa cittadina e nella bellissima stazione di Vibo Marina. Con non poche difficoltà - ammette - stiamo cercando insieme ad altri amici di portare all'attenzione il primo biglietto da visita di un paese, la stazione». Da qui la richiesta agli inquilini di palazzo Razza, affinché l'area circostante l'infrastruttura diventi oggetto di interventi di pulizia e manutenzione: «Ho inoltrato la pec oltre 9 giorni fa ma finora nessuno si è attivato né per togliere i numerosi e nauseabondi sacchi di immondizia depositati accanto al muro della stazione, né per il ripristino della fontana».

L’auspicio è che Vibo Marina possa diventare una cittadina all’altezza delle sfide turistiche cui l’intero territorio è chiamato a confrontarsi: «Certo, gli ultimi lavori effettuati lungo il viale che porta alla stazione e al sottopasso avrebbero meritato probabilmente un restyling più accurato. Speriamo e confidiamo in questa ulteriore segnalazione» a mezzo stampa, conclude Ceravolo.