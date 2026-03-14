Un cane investito da un’auto e finito, ancora vivo, benché malconcio e spaventato, in un fitto canneto. A recuperarlo e assicurarlo alle cure sono stati i vigili del fuoco. Una storia a lieto fine che arriva da Badia di Limbadi, dove i Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento di Ricadi, sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, 14 marzo, per soccorrere un cane che era stato travolto da un'autovettura.

A causa del violento impatto, come detto, il cane è stato scaraventato in un fosso all'interno di un canneto. Il personale intervenuto, dopo aver creato un percorso per raggiungere l'animale, lo hanno trasportato fino alla strada e consegnato a un veterinario per le necessarie cure.